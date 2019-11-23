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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

Kaza yerinde kaza yapan otobüs

Acil Servis Hastane Kalp Krizi Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü 

-Kaza yapan otobüsün kaza yerinden kaldırılması
-Osmaniye Devlet Hastanesi acil servisi önü
-Ceyhan Devlet Hastanesi acil servisi önü

( OSMANİYE )- Kalp krizi geçiren şoförün kullandığı otobüs devrildi kazada 27 kişi yaralandı OSMANİYE

- Osmaniye’nin toprakkale ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre kazada 27 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Tarsus-Adana-Gaziantep otobanı (TAG) Toprakkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep’den İzmir’e giden Mustafa Bozkurt idaresinde ki 27 BEN 51 plakalı otobüs şoförü iddiaya göre otobüs seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 41 kişi bulunan otobüste 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 11’i olay yerine gelen ambulanslar ile Ceyhan Devlet Hastanesine diğer yaralılar ise Osmaniye ilinde ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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