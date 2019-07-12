Osmaniye’de tarihi kalede orman yangını

--Yangın alanına itfaiye ekiplerinin gidişi

--Yangın yerinden dumanlar

--Yangın söndürme helikopteri yangına su bırakması



( OSMANİYE )- Toprakkale ilçesinde çıkan orman yangınını büyümeden söndürüldü OSMANİYE



- Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, tarihi Toprakkalenin olduğu ormanlık alanda çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Toprakkale ilçesinde tarihi kalenin eteklerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Arazözler ve itfaiye ekipleri karadan müdahale ettiği yangına Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti. Tarihi kalenin bir bölümüne de sıçraya yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sonrası 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Yangın soğutma çalışması sürüyor.

