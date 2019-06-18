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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Osmaniye’de sağanak yağış...Ev ve iş yerlerini su bastı

Osmaniye’de sağanak yağış...Ev ve iş yerlerini su bastı

Yağmur sularının girdiği iş yerlerinin görüntüsü

Sağanak Yağış 

-İtfaiye erlerinin çalışmaları
-çevreden detaylar

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de bir anda gelen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Osmaniye merkezde Devlet Bahçeli Meydanı'nda bulunan iş yerleri ve evlerin giriş bölümlerini yağmur sonrası su bastı. Sağanak yağmur nedeniyle alt geçitte de su birikintisi oluştu. Trafik yetkilileri tedbir amaçlı alt geçidi trafiğe kapattı. İtfaiye erlerinin çalışmaları sonucunda kısa surede hayat normale döndü.
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