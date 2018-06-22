Osmaniye’de portifden düşen iki işçi hayatını kaybetti

-Hayatlarını kaybeden işçilerin yakınları morg önünde

-İşçilerin yakınları morg önünde ağlıyorlar



( OSMANİYE )- Osmaniye OSB’de çalışan iki işçi bir birine sarılarak düştükleri portifde hayatlarını kaybettiler. OSMANİYE



- Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada dış cephe tadilatı yapan iki işçi çıktıkları portifden dengesini kaybederek aşağı düşmeleri sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Osmaniye OSB’de bir fabrikanın dış tadilat işlerini yapan Hüseyin Kaya (37) ve Mustafa Çimen (45) fabrikanın dış cephesinde tadilat yapmak için bir portifle yukarıya kaldırıldılar, emniyet kemeri olmayan iki işçinin iddiaya göre esen rüzgar sonucu portifin dengesini kaybederek sallanması sonucu portifden aşağı düştüler. Birbirlerine sarılarak aşağı düşen iki işçi çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen portifden düşen Hüseyin Kaya (37) ve Mustafa Çimen (45 hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

