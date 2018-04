Osmangazi’ye Özbekistan’dan kardeş şehir

-Protokolden detay

-Konuklardan detay

-Başkan Dündar'ın konuşması

-Protokol'ün imzalanması

-Murodhucayev'in konuşması

-Genel ve detay



( BURSA -HD) BURSA



- Osmangazi Belediyesi, Türkiye ile Özbekistan arasında kardeşlik bağının güçlenmesi ve kültürel değerlerin paylaşılması adına Özbekistan’ın Turakurgan Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzaladı. Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ne yabancı konukların ilgisi büyük oldu. Yüzlerce yabancı misafir, fetih şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklere katılarak fetih coşkusunu yaşarken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şenlikler için Bursa’ya gelen Kazakistan, Özbekistan, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen konuklar için yemek verdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yabancı konuklar için verdiği yemekte ayrıca bir de kardeşlik protokolüne imza attı. Farklı belediyeler ile kültür, spor, folklor ve diğer alanlarda işbirliği yapmak, sorunlara ortak çözümler üretebilmek amacıyla sürdürülen kardeş şehir uygulamasına bir yenisini daha ekleyen Başkan Dündar, Özbekistan Turakurgan Belediye Başkanı Gulumcon Murodhucayev ile kardeş şehir protokolü imzaladı. Kardeş şehir protokolü ile iki kent arasında ekonomik, sosyal, kültürel dayanışmayla köklü ilişkiler kurulması amaçlanıyor. Protokol imza töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak bu yıl Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin 14’üncüsünü düzenliyoruz. 1 ay süresince her hafta sonu etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklere ilgi her yıl çok büyük oluyor. Bursalıların yanı sıra ülkemizin diğer şehirlerinden vatandaşlarımız da etkinliklere katılıyor. Bu yıl yabancı ülkelerden de ilgi büyük oldu. Kazakistan, Özbekistan, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yüzlerce kişi şenlikler için Bursa’ya geldi. Bugün başlattığımız bu ilişkilerin uzun yıllar devam etmesi ve ekonomik, sosyal, kültürel dayanışmanın güçlenmesi adına Özbekistan’ın Turakurgan Belediyesi ile de kardeş şehir protokolü imzaladık. Osmangazi Belediyesi olarak Türkiye ve yurtdışından toplam 25 kardeş şehrimiz bulunuyor. Bu protokol ile kardeş şehir sayımız 26 oldu. İki ülke ve iki belediye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin herkese örnek olacak şekilde her anlamda devam etmesini diliyorum” dedi.

Özbekistan Turakurgan Belediye Başkanı Gulumcon Murodhucayev de, “Bursa’da olmaktan ve Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri gibi önemli bir etkinlik içerisinde yer alıyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Kardeş olan bu iki halk, bugün imzalanan protokol ile de kardeş şehir oldu. Bizler de bu kardeşliğin ebediyen sürmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

Düzenlenen yemeğe katılan Kazakistan heyeti de Başkan Dündar’a yerel kıyafetlerinden hediye etti. Başkan Dündar da, Kazakistan heyetine meşhur Bursa bıçağı hediye etti.