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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Osmangazi Üniversitesinde silahlı saldırı - Detaylar (2) - ESKİŞEHİR

Osmangazi Üniversitesinde silahlı saldırı - Detaylar (2) - ESKİŞEHİR

- Sağlık ekipleri ve güvenlik önlemlerinden görüntüler - Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel'in fakülteden çıkışı - Eğitim Fakültesinde görevli 4 kişi, aynı fakülteden bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi - ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Gönen: - "Dört arkadaşımızı kaybettik, başımız sağ olsun"HABER REKTÖRÜN AÇIKLAMASIYLA GÜNCELLENDİESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) bir araştırma görevlisi, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürdü.Alınan bilgiye göre, Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlileri Yasir Armağan ve Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü.Şüpheli gözaltına alındı.ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Volkan B. adlı bir araştırma görevlisinin Eğitim Fakültesi Dekanının odasına gittiğini, tesadüfen hocanın yerinde olmadığını söyledi.

Saldırganın burada bulunan Eğitim Fakültesi Sekreteri Fatih Özmutlu'yu silahla öldürdüğünü ifade eden Gönen, şöyle konuştu:"Daha sonra dekan yardımcımızı, öğretim üyemizi ve bir araştırma görevlisini vurmuş. Elinde tabancayla binayı terk ettikten sonra güvenlikçiler takip etmiş, ileride de polis derdest etmiş. Dört arkadaşımızı kaybettik, başımız sağ olsun, eğitim camiası olarak bir daha böyle bir şey yaşamayız inşallah. ESOGÜ camiasına ve arkadaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyorum."

Fakülte Muhabir Silahlı Saldırı Güvenlikçi Saldırı 

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