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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ortaköy’deki kulübe silahlı saldırıda flaş gelişme

Ortaköy’deki kulübe silahlı saldırıda flaş gelişme

-arşiv görüntü-

Güvenlik Görevlisi Gece Kulübü Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-olay yerinden görüntü
-güvenlik önlemlerinden görüntü
-sağlık ekiplerinden ve polis ekiplerinden detay
-cenazenin kaldırılması
-detaylar

( İSTANBUL )- Saldırı sırasında ünlü şarkıcı Hande Yener’in de mekanda olduğu öğrenildi- Saldırgan mekanda sorun yaşadığı için ayrılıp dışarıdan ateş açmış İSTANBUL

- Ortaköy’de gece saatlerinde gece kulübüne gerçekleştirilen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı da ünlü şarkıcı Hande Yener’in de mekanda olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin şubedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde gece saatlerinde bir gece kulübüne gerçekleştirilen silahlı saldırı da 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yeni bilgilere ulaştı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, gece saatlerinde Alkan Uçarer’in (25) arkadaşlarıyla birlikte gece kulübüne geldiği öğrenildi. Şahısların mekanda eğlendikten sonra çalışanlarla aralarında sorun çıktığı, ardından şahsın arkadaşlarıyla mekandan çıkarak otomobile bindikleri tespit edildi. Mekandan çıktıktan kısa bir süre sonra ise otomobili durduran Uçarer, araçtan inerek kulübe silahla ateş açtı. Kulübün önündeki güvenlik görevlilerinin karşılık vermesi üzerine Uçarer vurularak hayatını kaybetti. Yaşanan çatışmada ise 1’i güvenlik görevlisi olmak üzere 2 kişi yaralandı. Mekanda Hande Yener’in de olduğu öğrenildi Öte yandan olay yaşandığı esnada kulüpte ünlü şarkıcı Hande Yener’in de olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yapılan çalışma sonucunda 3 şahsı gözaltına aldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.
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