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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Ortaköy’deki bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

Ortaköy’deki bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

-ARŞİV-

Güvenlik Görevlisi Gece Kulübü Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Şarkıcı 

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Polisin çevrede güvenlik önlemi alması
-Cenaze aracından görüntü
-Ölen şahsın fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş Ortaköy'de önceki gün gece kulübü önünde yaşanan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca ele geçirildi. Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde önceki gün sabah saatlerinde 1 şahıs silahla kulübe ateş açmıştı. Ünlü şarkıcı Hande Yener'in oğlu DJ Çağın Kulaçoğlu'nun sahne aldığı ve Yener’in orada olduğu esnada çıkan kavgada, kulüp önündeki güvenlik görevlileri de saldırgana ateş açarak karşılık vermişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Alkan Uçarer’in hayatını kaybettiği olayda güvenlik görevlisi O.K.’nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda ise 7 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin şubedeki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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