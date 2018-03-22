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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ortaköy’de eğlence mekanına silahlı saldırıda 9 kişi gözaltına alındı

Ortaköy’de eğlence mekanına silahlı saldırıda 9 kişi gözaltına alındı

-Güvenlik kamera görüntüsü-

Güvenlik Görevlisi Gece Kulübü Eğlence Mekanı Silahlı Saldırı Saldırı 

-Saldırganların motosikletle gelmesi
-Kulübün önünde durmaları
-Ateş açmaları ve kaçmaları
-Caddedekilerin kaçışması
-Olayın arşiv görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş Ortaköy'de 2 ay önce motosikletle gelen şahıslar tarafından eğlence mekanına yönelik düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı. Beşiktaş Ortaköy’de geçtiğimiz 23 Ocak tarihinde gece kulübünde gelen motosiklet 2 şahıs rastgele ateş açarak saldırı düzenlemişti. Saldırı sonucunda kulüptekiler etrafa kaçışırken, güvenlik görevlisi Erkan Karatekin kurşunların isabet eden etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. İntikam saldırısı olduğu ortaya çıktı Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili başlattıkları çalışmada, silahlı saldırının Şişli’de bir başka eğlence mekanının kurşunlanmasana yönelik “intikam saldırısı” olduğunu tespit etti. Yapılan soruşturmada dedektifler, saldırıya karışan 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şubede sorguya alınan şüphelilerle ilgili çalışma sürüyor.
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