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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Ortakları tarafından kaçırılan adamı polis kurtardı

Ortakları tarafından kaçırılan adamı polis kurtardı

Şüphelilerin çıkışı

Polis Merkezi Akalan Ormanlı Müzakere Polis Ekipleri 

-Araca bindirilmesi

( İSTANBUL )- Ormana götürülen adam soyulup darp edildi İSTANBUL

- Bayrampaşa’da araç alım satım işiyle uğraşan Niyazi D. kendisini bir aracın çalınmasından sorumlu tutan 3 arkadaşı tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Ormana götürülerek önce soyulan ardından da darp edilen adam, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Bayrampaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 ortağıyla birlikte araç alım ve satım işi yapan Niyazi D. (54), geçtiğimiz hafta satılmak üzere 25 bin lira değerinde araç buldu. Bunun üzerine Nurettin K. (25) aracı bulduğu müşteriye sattı. Ancak araç satıldığı günün gecesinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı. Aracın çalınmasının ardından Hasan D. (32), Nurettin K. ve Sefer G. (31) toplanarak servise gitti. Burada aracın nasıl çalındığını soran 3 ortak, aracın düz kontak yapılarak çalınamayacağını ancak yedek anahtarla ya da çekici yardımıyla çalındığı üzerinde durdu. Ormana götürüp soydular ve darp ettiler Olayın ardından 3 ortak, olay günü akşam saatlerimde Niyazi D.’nin evine gitti. Oğluna “sigara içereceğim” diyerek dışarıya çıkan adam, ortakları tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Arnavutköy’de ormanlık alana götürülen adam soyulduktan sonra darp edildi. “Beni öldürecekler” Babasının eve gelmediğini fark eden oğlu polis merkezine giderek ihbarda bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere timi konuyu devraldı. Çalışmalar sürdüğü esnada Niyazi D. farklı bir numaradan oğlunu arayarak, “Oğlum 20 bin lira bul yoksa beni öldürecekler” dedikten sonra telefon kapandı. Suçüstü yakalandılar Timin de takip ettiği çalışmada dolaylı müzakere yoluyla şahıslarla anlaşmaya varıldı. Bayrampaşa’da bir iş yerine gelen 3 ortak yanlarında Niyazi D.’yi yanında getirdi. Oğlunun paraları ortaklarına uzattığı esnada içeriye baskın yapan polis ekipleri, şahısları suçüstü yakaladı. Şubedeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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