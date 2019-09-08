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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Ortak devriye sonrası şaşırtan görüntü...Teröristler sınırda yeniden görüntülendi

Ortak devriye sonrası şaşırtan görüntü...Teröristler sınırda yeniden görüntülendi

Insan hareketliligi

Terör Örgütü Teröristler Trol 

-Aracın mevziye gelmesi
-Silahlı teröristlerden görüntüler
-Dürbün ile Türkiye tarafını gözetleyen silahlı terörist

( ŞANLIURFA )-Görüntülerde dürbün ile Türkiye tarafını gözetleyen silahlı terörist gözleniyor ŞANLIURFA

- ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen müşterek kara devriyesinin ardından Telabyad'ta şaşırtan görüntüler kaydedildi. Silahlı teröristler sınıra yakın bölgede görüntülendi. Türkiye ile ABD'nin Güvenli Bölge oluşturma çalısmaları kapsamında PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde ortak kara devriyesi gerçekleştirilmesinin ardından silahlı teröristler sınırda görüntülendi. Teröristler mevzilere gidip gelirken eline dürbün alan bir teröristin Türkiye tarafını gözlediği görüldü.
ABD ile Türkiye bu gün Suriye’nin kuzeyinde ortak kara devriyesi gerçekleştirmişti. Devriye öncesi teröristler örgüte ait bez parçalarını indirmişti.
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