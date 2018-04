Orta Çağ’ın ateşi Eskişehir’de yeniden yükseliyor

-Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammed Kuşça ile röp.

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Bu oyunda bir çok ırk hayatta kalmak için savaşıyor- Gerçek zamanlı Orta Çağ oyunu Larp Eskişehir- Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammed Kuşça:- Her şey oyunculara bağlı o yüzden tam olarak bir tiyatro diyemiyoruz”- “Kullanılan materyalleri biz veriyoruz”- Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Ömer Taha Aydıner:- “Modern hayatın stresinden uzaklaşıp bir anda ‘Orta Çağa’ dönüyoruz”- Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Melih Oruç:- “18 etkinlikte 700 civarı katılımcıyı yakaladık” ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de bir grup öğrenci oluşturdukları Larp Eskişehir adlı oluşumla Orta Çağı yaşayarak yeniden keşfediyor. Bir gün boyunca gerçek zamanlı rol yapan gençler, doğaçlama senaryo ile elf, ork, cüce, hobbit ve insanların var olduğu evrende hayatta kalmak için mücadele ediyor. Anadolu ve Osmangazi üniversitesi öğrencilerinin bir araya gelerek yaklaşık 2 yıl önce oluşturdukları Larp Eskişehir grubu, Orta Çağ’a yeniden hayat veriyor. Birçok Avrupa ülkesinde binlerce kişinin oynadığı gerçek zamanlı oyunda, kişiler hayat verdikleri karakterlerle mücadele ediyor. Eskişehir’de ise, Dungeons and Dragons evreninde geçen oyunda, her ay bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Hayatta kalabilme önceliğinde her karakterin kendince belirlediği stratejileri gerçek zamanlı olarak uyguladığı oyunda, katılımın sınırsız ve belirli bir arazi sınırı da bulunmuyor. “Her şey oyunculara bağlı o yüzden tam olarak bir tiyatro diyemiyoruz” Oluşturdukları Larp Eskişehir ekibi ve oyun hakkında bilgi veren Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Muhammed Kuşça, oynadıkları oyunun gerçek ortamlı ve zamanlı olduğundan bahsederek, “Larp gerçek zamanlı rol yapma oyunu olarak Türkçeye çevrilebilir. Biz yaklaşık 2 senedir Eskişehir’de, Larp Eskişehir adı altında oyunlar oynatıyoruz, etkinlikler düzenliyoruz. Eskişehir ile birlikte aynı zamanda Sakarya ve Ankara’da oyunlar oynattık. Larp’ta doğaçlama bir senaryo var. Doğaçlama olarak oyuncular oynuyor. Genelde her şey oyunculara bağlı o yüzden tam olarak bir tiyatro diyemiyoruz. Biz Dungeons and Dragons evreninde oynuyoruz. Bu evrende elfler, orklar, cüceler, hobbitler ve insanlar var. Bunun yanında envai çeşit yaratıklar var” şeklinde konuştu.

“Kullanılan materyalleri biz veriyoruz” Kuşça, oyun yöneticileri olarak, katılan kişilerin ilk karakterlerini kendilerinin verdiğini belirterek, “Oyuna ilk gelen oyunculara kendi karakterlerini biz veriyoruz oyun yöneticileri olarak. Daha sonra kendi karakterlerini bize sunuyorlar ‘Bu karakterle oynayabilir miyim’ diye. Eğer senaryoya uygunsa, biz o karakterleri kabul ediyoruz. Oyuncular o karakterleri oynuyorlar. Biz gelen oyunculara kostümlerini veriyoruz. Aynı zamanda kendi kostümünü yapıp gelen oyuncular da oluyor. Kullanılan materyalleri, kılıçları biz veriyoruz. Bunlar Türkiye’de bulunmayan bir tür süngerden yapılıyor. Şuan için bir sponsorumuz ama yok yakın zamanda düşünüyoruz. Çünkü öğrenci grubu olarak her şeyi kendimiz tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı. “Modern hayatın stresinden uzaklaşıp bir anda ‘Orta Çağa’ dönüyoruz” Oyun yöneticilerinden Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ömer Taha Aydıner, insanları günlük hayattan uzaklaştırarak alternatif bir hayat sunduklarının altını çizerek, “Biz katılımcılarımıza aslında bir günlüğüne alternatif hayat sunuyoruz. Modern hayatın stresinden uzaklaşıp bir anda orta çağa dönüyoruz. Kimimiz bir şövalyeyi, kimimiz prensi, kimimiz de bir ladyi canlandırıyor. Bu şekilde oynadığımız ve bir gün boyunca rolden çıkmadan farklı dertleri olan insanların hayatında olduğumuz bir oyun bu aslında” diye belirtti.

“18 etkinlikte 700 civarı katılımcıyı yakaladık” Larp Eskişehir’in fikir babası Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Melih Oruç ise, “Larp Eskişehir’in fikir babasıyım. Eskişehir’e Larp’ı getirme fikrini atan 3 kişiye bulaştıran kişiyim. Fikri İstanbul’dan aldık. Daha sonra incelerken gördük Avrupa’da çok fazla oynayanı varmış, dedik ki, biz bunu neden Eskişehir’de oynamıyoruz? Ardından ekibi biraz manipüle ettim. Kaynakları kendimizce sağladıktan sonra Larp Eskişehir biranda yayılmaya başladı.

Geçen ay 18’inci etkinliğimizi düzenledik. 18 etkinlikte 700 civarı katılımcıyı yakaladık. Çok keyifli yeni insanlar geldikçe, daha fazla kişiyle oynadıkça daha da eğlenceli bir hale geliyor” dedi.