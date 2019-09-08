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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Ormanlık alanda yangın - BURSA

Ormanlık alanda yangın - BURSA

- Yanan alanın görüntüleri - Uludağ eteklerinde yerleşim alanı yakınında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldıBURSA (AA) - Bursa kent merkezinde, Uludağ eteklerinde ormanlık alanda yangın çıktı.Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge semtinin üst taraflarındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Ekipler, rüzgarın de etkisiyle yayılan ve yerleşim birimi yakınında etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.Yangın söndürme çalışmalarına havadan helikopterle destek veriliyor.

Ormanlı Helikopter Trol 

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