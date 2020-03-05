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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ormanlık alanda korkutan yangın

Ormanlık alanda korkutan yangın

Yangından görüntü

Polis Ormanlı Polis Ekipleri Yükselen Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması
-Otların alevler içinde görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da ormanlık alanda çıkan ot yangınında bölgede bulunan ağaçlar yükselen alevlerden son anda kurtarıldı. Olay, Aksaray Kireçlik Mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden kuru otlar yanmaya başladı.
Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede büyük bir alana yayılırken, bölgede bulunan onlarca ağaç alevlerden son anda kurtarıldı. Yoldan geçen araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek alevler ağaçlara da sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Yarım saat süren çalışma sonucu yangın tamamen söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlattı.
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