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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ormanlık alanda kaybolan tatilcileri JAK buldu - MUĞLA

Ormanlık alanda kaybolan tatilcileri JAK buldu - MUĞLA

- Kaybolan tatilcilerin görüntüsü - Tatilcilerin JAK timiyle yürümesiOrmanlık alanda kaybolan tatilcileri JAK bulduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda kaybolan tatilcileri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi buldu.İlçeye tatile gelen Mehmet Mert Kılıç, Bekir Erdoğan, Cem Nuri Yıldız ve Arda Yağız Genç, Kayaköy Mahallesi Af Kule mevkisinde yürüyüşe çıktı.Bir süre yürüdükten sonra ormanlık alanda kaybolan 4 tatilcinin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye JAK timi yönlendirildi.Yaklaşık 3 saatlik arama sonucu bulunan tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ormanlı 

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