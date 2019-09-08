Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - BURSA
- Yanan alanın görüntüleri Bursa 'da ormanlık alanda yangın - Uludağ eteklerinde yerleşim alanı yakınında çıkan yangın kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİBURSA (AA) - Bursa kent merkezinde, Uludağ eteklerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge semtinin üst taraflarındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle yayılan ve yerleşim birimi yakınında etkili olan alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı. Ayrıca, Orman Bölge Müdürlüğünce yangın söndürme çalışmalarına havadan helikopterle destek verildi.
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