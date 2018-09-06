Ormanlık alana saklanan uyuşturucu maddeler ele geçirildi

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( KÜTAHYA ) KÜTAHYA
- Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonunda 8 kilo esrar ile 150 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon, polis kamerasınca saniye saniye görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Turgutlar mevkiindeki ormanlık alanda çalılar arasında Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğini belirledi. Ekipler bitkileri sulamaya gelen M.O.'yu (42) yakaladı. Gözaltına alınan M.O.'nun ormanlık alanda sakladığı 8 kilo esrar ile ektiği 150 kök Hint kenevirine el konuldu. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.