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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ormanlık alana dökülen çöp ve molozun önüne geçilemiyor

Ormanlık alana dökülen çöp ve molozun önüne geçilemiyor

çöp dökülen yerler

Güzergah Ormanlı Katliam Porselen Tabak Irak 

-otellerden atılan porselen mutfak eşyaları
-tadilat sonucu oluşan molozlar
-çöpler ve bahçe temizliğinden gelen malzemeler

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Manavgat ilçesi Kır mevkiindeki ormanlık alanda oteller tarafından dökülen çöp ve molozlar bölgenin yeniden çöplüğe dönüşmesine neden oluyor. Eski çöplüğün yanı sıra ormanlık alana bırakılan çöp ve molozlar nedeniyle doğa katliamı yaşanıyor. Manavgat Sarılar Mahallesi Kır mevkiinde çöp ve moloz dökülmesinin önüne bir türlü geçilemiyor. Manavgat Belediyesi tarafından birçok kez çöpler kaldırılmasına rağmen yeni çöpler atılmaya devam ediyor. Kır Mevkiinde eski çöplük alanının yanı sıra ormanlık alanda ve safari araçlarının da kullandığı yol güzergahında çöp yığınlarından geçilmiyor. Turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte birçok otel ve turistik işletme tadilata girerken, tadilatın molozları ve bahçe temizliğinin ardından toplanan çöpler Sarılar Kır mevkiine dökülüyor. Çöp dökülen bölgede dikkat çeken atıkların arasında oteller tarafından atılan büyük bölümü kırılmış vaziyette binlerce porselen tabak ve mutfak malzemesi oldu. Sarılar Mahalle sakinleri, Kır mevkiinin Manavgat’ın nadir ormanlık alanlarından bir tanesi olduğunu, gerekli önlemlerin alınarak bölgeye çöp dökülmesinin önüne geçilmesi ve mesire alanı olarak düzenlenmesi gerektiğini dile getirdiler.
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