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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor - KÜTAHYA

Ormanı istila eden tırtıllar yolu da aşarak yayılıyor - KÜTAHYA

- Tırtılların yoldan geçişleri - Tırtılların ormandan yola inişleri - Drone görüntüsü - Dinlenme tesisinin sahibi Hüseyin Ordu ile röportaj - Kütahya - Bursa il sınırında yaklaşık 250 hektarlık alanda görülen kızıl kuyruklu kayın tırtılları, kara yolunu kullanarak karşı taraftaki yeşil alana geçmeye başladıKÜTAHYA (AA) - Kütahya ile Bursa arasındaki ormanlık alanda görülen kızıl kuyruklu kayın tırtılları, ağaçların yapraklarını yedikleri alandan kara yolunu kullanarak karşıdaki yeşil alana geçiyor.Bölgede 250 hektara yakın bir alanda görülen tırtıllar, Domaniç - İnegöl kara yolundan karşı tarafa geçmeye başladı.
Bu sırada bazıları araçların altında kalarak ezildi.Yoldaki bir dinlenme tesisinin sahibi Hüseyin Ordu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 haftadır bölgede tırtıl istilası yaşandığını hatırlattı.Kızıl kuyruklu kayın tırtıllarının, ağaçların yapraklarını yedikleri bölgeden yolun karşı tarafına geçmeye başladığını anlatan Ordu, "Bu sefer oradaki yaprakları yemeye başladılar. Derenin içinde de varlar, bu dere Sakarya'ya kadar uzanıyor." dedi.
- Ağacı kurutmuyor, sadece yapraklarını yiyorBölgede ilk kez geçen yıl Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Arapoturağı mevkisinde tespit edilen kızıl kuyruklu tırtıl zararlısı (calliteara pudibunda), iki ilin sınırındaki ormanlık alanda yoğun şekilde etkili oluyor.Özellikle kayın ağaçlarında görülen tırtıllara karşı Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce biyolojik mücadele başlatılmıştı.Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, sadece yaprakları yiyen, bunun dışında ağaçlara veya bitki örtüsüne herhangi bir zararı olmayan tırtılların yayılmasının, bölgedeki iklim değişikliği, nem ve sıcaklık dengesinin değişmesiyle ilgili olduğunu açıklamıştı.

İklim Değişikliği Muhabir Ormanlı Dinlenme Tesisi Biyoloji 

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