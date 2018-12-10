Ormanda mantar toplarken vuruldu, helikopterle hastaneye böyle yetiştirildi

-Piste inmesi

-Sağlık ekipleri

-Yaralı Şeref Kaya'nın helikopterden alınması

-Sedyeye konulması

-Sedye ile ambulansa taşınması

-Kara ambulansına konulması

-Ambulansın hastaneye gidişi

-Hastanede yaralının sedye ile taşınması

-Hastanenin dış görüntüsü



( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN



- Samsun'da ormanda mantar toplarken tüfekle ateş açılması sonucu kafasından vurularak ağır yaralanan bir kişi olay yerinden ambulans helikopter ile alınarak hastaneye yetiştirildi. Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Sarıalan Mahallesi'nin ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda mantar toplayan 7 çocuk babası Şeref Kaya (66), tüfekle ateş açılması sonucu kafasından vurularak ağır yaralandı. Ormanlık alana Vezirköprü ilçesinden 112 Acil Servise ait kara ambulansı sevk edildi. Yaralıya ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken hayati tehlikesi bulunan ve zamanla yarışılan Şeref Kaya'yı hastaneye yetiştirmek için için Samsun 112 Acil Servis İstasyonundan ambulans helikopter talep edildi. Samsun'dan havalanan ambulans helikopter yaralanın bulunduğu ormanlık alanın yakına indi. Ambulans helikoptere alınan Şeref Kaya, Samsun'daki İlkadım Helikopter Pistine getirildi.

Buradan da kara ambulansına nakledilen yaralı, pistin hemen yanındaki Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

