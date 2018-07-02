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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Orman yangını - Yangın kontrol altına alındı - BİLECİK

Orman yangını - Yangın kontrol altına alındı - BİLECİK

- Orman yangınına müdahaleden detaylar - Genel Detaylar Bilecik 'te orman yangını - Bayırköy beldesinde çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördüYANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Bayırköy beldesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.Alınan bilgiye göre, beldenin karşısında kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ekip sevk edildi. Bayırköy Belediyesi itfaiye ekipleri yangın yerine ulaşarak müdahale etmeye başladı.
Arazinin dağlık olması sebebiyle itfaiye ekipleri yangına müdahalede zorlanırken Bilecik , Bayırköy ve Vezirhan orman işletme müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri ve helikopter de yangına müdahalede bulundu.Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.Yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördü.

İtfaiye Aracı Yangın Yeri Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

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