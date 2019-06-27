Orman yangını - OSMANİYE

- Yangın söndürme helikopterlerin müdahalesi - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları - Yangında zarar gören alandan görüntü Osmaniye 'de orman yangını - Üç helikopter ve çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de çıkan orman yangınında 2 hektar kızıl çam ormanı zarar gördü.Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Kırıklı köyü Kanlıgeçit mevkisine yakın yamaçta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangına, Osmaniye , Düziçi ve Hasanbeyli'den gelen Orman İşletmelerine bağlı ekipler ile Osmaniye ve Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.Üç yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 5 itfaiye ekibi ve çok sayıda personelin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, yetkililer alevlerin 2 hektarlık kızıl çam ormanına zarar verdiğini açıkladı. Yangın mahalinde söndürme ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
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