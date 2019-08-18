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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Orman yangını nedeniyle Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı Mahallesi boşaltıldı - İZMİR

Orman yangını nedeniyle Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı Mahallesi boşaltıldı - İZMİR

- Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı Mahallesi'nin girişi - Jandarmanın köyün girişini kapatması - Mahalle sakinlerinin bekleyişi - Mahalleye giren itfaiye ve arazözlerden detaylar - Mahalle sakini Murat Yeşilyaprak'ın açıklamaları İzmir 'deki orman yangını - Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı Mahallesi boşaltıldıİZMİR (AA) - İzmir 'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla başlayan orman yangını nedeniyle Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı Mahallesi boşaltıldı.Yaklaşık 80 hanenin bulunduğu mahalle sakinleri, alevlerin yaklaşması nedeniyle mahalle dışına çıkarıldı. Mahallenin girişi jandarma ekiplerince kapatılırken yalnızca arazöz ve itfaiye araçlarının girişine izin verildi.
Mahalle sakinleri, mahallenin 2 kilometre dışında bekliyor.Bu arada bazı mahalle sakinlerinin gözyaşı döktüğü görüldü.
Köy sakinlerinden Murat Yeşilyaprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağda alevleri görünce evlerinin etrafını suladıklarını belirterek, "Anons yapıldı ve evimizi boşalttık. Evlerinin yandığını söylüyorlar ancak şu an durumu bilmiyoruz." dedi.

Jandarma Muhabir Gözyaşı Orman Yangını Hanlı 

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