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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü Video

Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü Video

yangın sonrası görüntü

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Deveboynu mahallesinde çıkan orman yangını itfaiye ve vatandaşların yoğun çabası sonucu büyümeden söndürüldü KAHRAMANMARAŞ

Gesi Orman Yangını 


- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Deveboynu mahallesinde çıkan orman yangını itfaiye ve vatandaşların yoğun çabası sonucu büyümeden söndürüldü. Afşin ilçesine 20 kilometre mesafedeki Deveboynu mahallesinde akşam üzeri çıkan orman yangını Göksun Orman İşletme Şefliği, Afşin, Elbistan, Göksun itfaiyeleri ve vatandaşların yoğun çabası sonucu büyümeden söndürüldü. Rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında 25 hektarlık meşe ağacı kül oldu. Yangın bölgesinde kalan 3 ev itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yanmaktan kurtarıldı. 25 hektar meşe ağıcının kül olduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (FTA-
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