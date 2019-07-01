Orman yangını - ANTALYA

- Olay yerinin havadan görüntüsü Antalya 'da orman yangını - Serik ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.Alınan bilgiye göre, Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Antalya ve Serik Orman İşletme Müdürlüklerine ait 12 arazöz ve 4 yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.Civardaki sera alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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