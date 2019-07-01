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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Orman yangını - ADANA

Orman yangını - ADANA

- Helikopter görüntüsü - Yanan alandan görüntü - Helikopterin su bırakması Adana 'da orman yangınıADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Durmuşlu Mahallesi Dağılcak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter ve 2 arazözün müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.İlk tespitlere göre 5 dekarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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