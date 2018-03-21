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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Orman Haftası - DÜZCE

Orman Haftası - DÜZCE



: - Yığılca Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik - Fidan dikiminden detaylar Orman HaftasıDÜZCE (AA) - Yığılca'da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.Yığılca Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Yığılca Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz, 21 Mart'ın bahar bayramı ve Dünya Ormancılık günü olarak kutlandığını söyledi.

Yılmaz, arzu edilmesi halinde köylerdeki mezarlıkların yeşillendirilmesi için Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ücretsiz fidan verilebileceğini sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından programa katılan Yığılca Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkan Vekili Hayrettin Aydın, Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından fidan dikildi.Program sonunda vatandaşlara, 150 boylu bati ladini, 500 minik yapraklı taflan, 10 oya fidanı, 100 gül, 2 bin sedir fidanı dağıtıldı.

Bahar Bayramı Taflan Öğrenciler 

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