Orkestra şefi olan belediye başkanı heyecanlanınca renkli görüntüler oluştu

-Orkestra

-Konser

-Başkan konuşması

-Başkanın orkestraya şeflik yapması



( İSTANBUL )- Belediye başkanı şef oldu, tempoyu kaçırınca heyecan dolu anlar yaşadı- Kartal’da Gençlik Senfoni Orkestrası açılış konserini verdi İSTANBUL



- Kartal’da Gençlik Senfoni Orkestrası açılış konserinde sahne aldı. Orkestraya bir ara şeflik yapan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel heyecanlanıp tempoyu şaşırınca renkli anlar yaşandı. Salondakilerde önce gülümsedi, ardından alkışlarla destek verince Başkan Yüksel orkestrayı yönetti. Açıldığı günden bu yana ulusal ve uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nin bünyesine yeni kazandırdığı Gençlik Senfoni Orkestrası, açılış konserini verdi. Kartal Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezinde açılış konseri adıyla gerçekleştirilen programda sahne alan orkestra, Türk bestecilerine ait eserler ve düzenlemelerin melodileri eşliğinde, dinleyicilere Anadolu ezgilerinden bir seçki sundu. Hakan Şensoy’un şefliğinde solistler; Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Piyanist Cana Gürmen ve keman virtüözü Cihat Aşkın’ın yer aldığı konserde Nevit Kodallı, Mozart ve Vivaldi’nin eserleri, dinleyenleri büyülü bir klasik müzik yolculuğuna çıkardı. Konserde ayrıca Sanat Akademisi Öğrenci Orkestrası ve Korosu ile uluslararası ödüllü Perküsyon Grubu da sahne alarak katılımcılara müzik şöleni yaşattı. Şef Hakan Şensoy yönetimindeki orkestra, "Sarı gelin", "Telli Turna", "Ayrılık ", "Uzun ince bir yoldayım", "Memleketim" adlı şarkıların da aralarında olduğu özel bir repertuvarı yorumladı. 107 kişiden oluşan orkestranın sahne aldığı konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Gökhan Yüksel de konserde orkestranın şefliğini üstlendi. Başkan Gökhan Yüksel, bir an heyecanlanıp tempoyu kaçırınca salonda renkli anlar oluştu. Seyirciler önce gülümsedi ardından alkışlarla Başkan Yüksel’e destek verdi. Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası açılış konserine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe başkanı Muammer Çelebi, Kartal Belediyesi Meclis üyeleri, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi birim müdürleri, Kartal Belediyesi çalışanları ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

Sanatın ışığında artı değer kazanacak bir Kartal için Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nin çalışmalarının oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bundan 3 yıl önce bir önceki belediye başkanımız ile temellerini attığımız Sanat Akademisi öğrencilerimiz, hocalarımızla kurduğumuz senfoni orkestrasının sunumunu yaşayacağız o yüzden bugün heyecanlıyız. İçerisinde yeni arkadaşlar var ama sanat akademisinden mezun olan arkadaşlar da var o yüzden Kartal’da müzik ile ilgilenen sanatla ilgilenen öğrencilerimizin de içinde bulunduğu güzel bir senfoni orkestrası kurduk. Bu konuda iddialıyız. Kartal’da sanat, kültür yüksek sesle kendini hissettirmeye devam edecek, bugün de bunun izini göreceğiz. Sağlam temellerle başladı bu iş, birkaç yıl sadece Kartallı gençlerden oluşan gençlik orkestrasının temellerini atmış olacağız” şeklinde konuştu.

Kartal Belediyesinin kültürel sorumluluğunu yerine getirdiğini ifade eden orkestra şefi Hakan Şensoy, “Bu akşam çok önemli bir konsere tanık olacak Bülent Ecevit Kültür Merkezi, Kartal Belediyesi kültürel sorumluluğunu yerine getirerek, yıllar boyu hatırlanacak bir hizmete imza attı. Gençlik senfoni orkestrası ilk kez Kartallılar ile buluşuyor. Gençlerden oluşan bu orkestra uzun ömürlü olacak eminim, Belediye Başkanımızın önemli icraatlarından biri olarak hatırlanacaktır. Bu gece ülkemizin özlemini duyduğu çok sesliliği sahnede icra ederek seyircilerimizi tatmin etmeye çalıştık” diye konuştu.





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