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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Organik sebze ve meyveler beklenen ilgiyi görmüyor

Organik sebze ve meyveler beklenen ilgiyi görmüyor

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İnsan Vücudu Organik Ürün Gesi 

-domates, acur, salata ve kavunlardan görüntü, tezgahların başında bekleyen üreticiler, esnaf Bekir Göğüşx ile röp, şarkı söyleyen esnaf, detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde pazara inen organik ürünler, beklenen ilgiyi görmüyor. Yavuzeli ilçesinde çiftçilerin tarlada organik olarak yetiştirdiği sebzeler, pazarlarda yerini aldı. Organik biberin kilosu 5 TL, acurun 3 TL, domatesin 2 TL, salata ve kavunun 1.5 TL, kabak 2 TL, karpuz ise 850 kuruştan satışa sunuluyor. Doğal yöntemlerle üretilen domates, salata, kabak, kavun ve acur gibi sebzeler, beklenen ilgiyi görmüyor. Kasa ve yere serdikleri örtülerin üstünde ürünlerini sergileyen esnaflardan bazıları ise şarkı söyleyerek insanların dikkatini çekiyor. Tezgaha yanaşan vatandaşlardan bazıları tüm sebze çeşitlerinden alırken, bazıları ise 3-4 domates olarak pazardan ayrılıyor. İnsanlara organik ürünlerin tüketilmesi konusunda tavsiye ve çağrıda bulunan esnaflardan Bekir Göğüş, “Bizler sağlık açısından organik ürünleri tavsiye ederiz. Organik ürünler vücudumuzun doğal dengesini bozmaz ve insan vücudunu canlı, yani zinde tutar. Herkesi organik ürünlerden satın almaya bekliyoruz” diye konuştu.

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