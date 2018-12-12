Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Organ ve doku ticareti operasyonu - ANTALYA

Organ ve doku ticareti operasyonu - ANTALYA

- Şüphelilerin adliyeden çıkması - Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandıANTALYA (AA) - Antalya 'da düzenlenen organ ve doku ticareti operasyonunda 2 kişi tutuklandı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Antalya Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "organ ve doku ticareti" yaptıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı.Şüphelilerin bir hastanede sahte kimlik belgesi düzenleyerek organ nakli gerçekleştirmeye çalıştığını belirleyen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, donör ve alıcı konumundaki 3 kişi serbest bırakıldı. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen S.G. ve İ.A. ise "organ ve doku ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Sahte Kimlik Muhabir Organ Nakli Avcılık Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı