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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Ordu kırsalında asfalt seferberliği

Ordu kırsalında asfalt seferberliği

Kırsal alan asfalt detayları

Uzunlu Sıcak Asfalt 

-Vatandaşlarla röp.

( ORDU ) - ORDU

- Ordu’nun kırsal alanında asfaltlama seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir statüsünü kazandıktan sonra, eskiden köy olan mahallelerde bulunan yollar asfaltlanıyor. Son 4 yıllık süre içerisinde 39 km sıcak asfalt çalışması yapılan Perşembe ilçesinde yol yatırımları kaldığı yerden devam ediyor. Mevsim şartlarının el vermesiyle birlikte sıcak asfalt çalışmalarına Perşembe-Tepeköy-Şenyurt bağlantı yolunda başladıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 2018 yılında ilçeye 24 km daha sıcak asfalt çalışması yapılacağını ifade etti.
Toplam uzunluğu 6 km olan yolun 2.5 km’sinde sıcak asfalt çalışmasına başlandı. Kalan kısımlarda ise altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Uzun ömürlü olması için sanat yapılarıyla güçlendirilecek yolda 18 bin metreküp taş duvar, 30 metre menfez ve 200 metre uzunluğunda koruge boru kullanılacak. Perşembe ilçesine geride kalan 4 yıllık süreçte 39 km sıcak asfalt döküldüğünü ifade eden Ordu Büyükşehir Belediyle Başkanı Enver Yılmaz, “İlçemizi vatandaşlarımızın hak ettiği modern yollara kavuşturmak için yatırımlarımızı gayretle sürdürüyoruz. 2018 yılında Perşembemize 24 km daha sıcak asfalt çalışması yapacağız. Hizmetlerimiz kaldığı yerden devam edecek” dedi.
“Bugüne kadar böyle çalışma görülmedi” Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise, “Bu zamana kadar böyle çalışma görmedik. Önceden patates çukuru gibi olan ve sık sık meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın sağlanmasında güçlük yaşanan yolumuz, yapılan taş duvar imalatı ve altyapı çalışmaları ile güçlendirildi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.
(MAK-SLH-Y)
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