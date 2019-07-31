Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ordu'da yaralı karga koruma altına alındı

Ordu'da yaralı karga koruma altına alındı

- Ordu 'nun Ünye ilçesinde yaralı karganın bulunması - Yaralı karganın beslenmesi ORDU (AA) - Ordu 'nun Ünye ilçesinde yaralı halde bulunan karga, tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi.İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi Çamlık mevkisinde gezen bir vatandaş, yaralı karga bulması üzerine durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliğine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, kanadından yaralı olduğu anlaşılan kargayı tedavisi için koruma altına aldı.Yaralı karga, Ulubey ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne hizmet veren anlaşmalı veteriner kliniğine götürüldü.Karga, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.Öte yandan, simit satışı yapan bir kişi de kargayı olay yerinde simitle besledi.

Bild Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı