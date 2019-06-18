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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Ordu'da şiddetli yağış

Ordu'da şiddetli yağış

- Gölköy ve Mesudiye ilçesinde şiddetli yağışın hasara yol açması - Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp'ın bölgede incelemede bulunması - Ekiplerin çalışmasından detaylar - Coşkun Alp'ın konuşması - Gölköy ve Mesudiye ilçesinde şiddetli yağış hasara yol açtı - Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp: - "Tekrar bu tür olayların yaşanmaması adına tekniğine uygun projelendirmeler yapılacak ve gerekli tedbirler alınacak"ORDU (AA) - Ordu 'nun Gölköy ve Mesudiye ilçelerindeki şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gölköy ve Mesudiye ilçelerinde yağış tahribata neden oldu.Aşırı yağış nedeniyle Mesudiye ve Gölköy ilçelerinde çamur, taş ve balçık yüzünden tıkanan yağmur giderleri, ilçe merkezlerinde taşkınlara yol açtı.Bölgede incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, gerekli eksikliklerin tespit edilerek önlemlerin alındığını belirtti.
Yağışlar nedeniyle yaşanan sorunların neden kaynaklandığını bizzat inceleme yaparak gördüklerini ifade eden Alp, şunları kaydetti:"Arazide yaşanan sorunların neler olduğunu tek tek gözlemledik. Olayların aslında altyapı eksikliklerinden gerçekleştiğinin tespitini yaptık. Fındık bahçelerinden sökülen ağaçlar, menfezlerin altını tıkayarak suların yola taşmasına sebep olmuş. Böylece yollarda tahribat ve göllenmeler yaşanmış."Alp, kısa sürede bütün ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini bildirerek, tekrar bu tür olayların yaşanmaması adına tekniğine uygun projelendirmeler yapılacağını ve gerekli tedbirlerin alınacağını aktardı.Köprü geçişlerinde hava payları bırakılacağını, dere yataklarında ne tür menfez gerekiyorsa ona göre altyapı gerçekleştirileceğini belirten Alp, "Biz de kendi birimlerimize gerekli talimatları verdik ve önlemlerimizi aldık. Şu anda büyük oranda problem çözüldü. Bundan sonraki sıkıntıların da bu boyuta gelmemesi noktasında gerekli gayretleri sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ve Mesudiye Belediye Başkan Vekili Zeynel Gürel'in de eşlik ettiği incelemeler sonrası Alp, Mesudiye Kaymakamı Cevdet Bakkal ile konuya ilişkin istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı Şiddetli Yağış İstişare Toplantısı Yazılı Açıklama Irak 

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