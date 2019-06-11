Ordu'da park ve bahçeler mor-beyaza büründü



- Ordu Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçeler ile kara yolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjleri rengarenk çiçek ve bitkilerle süsledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından il genelinde yürütülen peyzaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kara yolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde yapılan peyzaj çalışmalarında değişik desenler ve farklı materyaller kullanılarak vatandaşların göz zevkine hitap eden çalışmalar ortaya çıkarılıyor. Doğal güzellikleriyle Karadeniz’in incisi olan Ordu, çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları ile de farklılığına fark katmaya devam ediyor. Peyzaj çalışmaları kapsamında insanların gözüne hitap edecek şekilde fotoğraf çekim noktaları oluşturulan alanlarda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler yazlık türleri olarak begonya, vapurdumanı, çan çiçeği, yaprak güzeli, papatya ve horozibiği çiçeklerini toprakla buluşturuyor. Mevsim şartlarına uygun çiçekler ve peyzaj düzenlemeleri ile şehre farklı bir görünüm kazandıran Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri; şehrin ana arterleri olan Altınordu Atatürk Bulvarı üzerindeki bütün kavşaklar, yeni çevre yolu üzeri, Karşıyaka Bulvarı yol hattındaki bütün kavşaklar ve Melet Köprüsü’nden Gülyalı kavşağına kadar olan bölümlerde mevsimlik çiçek dikimlerini tamamlandı. Ayrıca Ünye Otogar Kavşağı, Ünye Meydanı, Fatsa Meydan Kavşağı ve Fatsa Atatürk Parkı’nda da mevsimlik çiçek dikimleri ekipler tarafından gerçekleştirildi.



