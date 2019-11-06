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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ordu'da ölen engelli kişinin organları Erzurum'da 3 hastaya nakledildi - ERZURUM

Ordu'da ölen engelli kişinin organları Erzurum'da 3 hastaya nakledildi - ERZURUM

- Ordu'dan getirildiği Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nden görüntüERZURUM (AA) - Ordu'da vefat eden engelli kişinin ailesince bağışlanan böbrekleri ve karaciğeri Erzurum 'da üç hastaya nakledildi.Ordu'da 3 gün önce yediği elmanın soluk borusuna kaçmasıyla solunumu duran ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen engelli Hasan Aydın'ın (38) böbrekleri ve karaciğeri, ailesince bağışlandı. Erzurum 'dan Ordu'ya organları almak için giden ekip, yaklaşık 5 saat süren operasyonla Aydın'ın karaciğeri ve iki böbreğini alarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Eğitim ve Uygulama Merkezine getirdi.Organlar, burada Merkez Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk ve ekibince uzun yıllar karaciğer ve böbrek nakli bekleyen üç hastaya başarıyla nakledildi.

Hastane Karaci Böbrek Nakli Beyin Ölümü 

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