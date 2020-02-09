Ordu’da kar yağışı eğlenceye dönüştü

-İnsanların kar ile oynaması

-Vatandaşlar ile röportaj

-Detaylar ve kar manzaraları

-Boztepe'de insanların kar üzerinde kayması

-Detaylar

-Öğrenciler ve vatandaşlar ile röportajlar

-Detay görüntüler



( ORDU - ÖZEL)- Yüksek kesimlerde yaklaşık 90 santimetreye kadar ulaşan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu- Okullarda eğitime bir gün ara verildiği Ordu’da eğlenmek isteyenler şehrin şehir terası Boztepe’ye çıktı ORDU



- Ordu’nun yüksek kesimlerinde ve şehir merkezinde etkili olan kar yağışının ardından, kentin turistik mekanları arasında yer alan Boztepe’de yaklaşık 60 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı, öğrencilerin ve vatandaşların eğlence mekanı haline geldi. Ordu'da 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 82 santimetreye kadar ulaştı. Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı, kimi zaman hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kapanan mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürürken, bazı mahallelerde elektrik kesintileri de meydana geldi. Çalışmaların özellikle yüksek kesimlerde yoğun bir şekilde devam ettiği Ordu'da, kartpostallık görüntüler de oluştu. Şehrin turistik mekanlarından olan ve 530 rakıma sahip Boztepe'de, kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye kadar ulaştı. Bu anı değerlendirmek isteyenler, teleferikle ve özel araçlar ile Boztepe'ye ulaştı. Öğrencilerin de yoğun olduğu Boztepe'de vatandaşlar, kar topu oynamayı, poşetlerle kaymayı ve fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. Kar nedeniyle, Boztepe'ye özel araçları ile çıkmaya çalışan bazı vatandaşlar, yolda zor anlar da yaşadı. Öğrenciler, okuldaki ders stresini atmak için Boztepe'ye çıktıklarını belirterek, keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti.

Boztepe'nin, kış manzarasıyla daha da güzel olduğunu dile getiren öğrenciler, kent merkezinde kar olmadığı için burayı tercih ettiklerini ifade etti.

Okullar bir gün tatil Öte yandan Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Ordu il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.



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