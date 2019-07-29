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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ordu’da intihar girişimi

Ordu’da intihar girişimi

Olay yerinden detaylar

Çatı Katı Hastane Alabalık İntihar Girişimi Polis Ekipleri 

-Kurtarma çadırından, kalabalıktan, çevreden detaylar
-Çatıdaki şahıstan detaylar
-Şahsın indirilmesi

( ORDU )- 3 katlı binanın çatı katına çıkan şahıs, yaklaşık bir saat sonra ikna edilebildi ORDU

- Ordu’nun Altınordu ilçesinde intihar teşebbüsünde bulunan bir şahıs, çevredekilerin ve polis ekiplerinin çabasıyla ikna edildi. Olay, ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezer İ. adındaki bir şahsın 3 katlı binanın çatısına çıktığı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın altına tedbir amaçlı kurtarma çadırı açarak önlem aldı. Polis ekipleri de yoldan geçen araçları ve kalabalığa sık sık uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin ve vatandaşların yaklaşık 1 saat süren zorlu ikna çabalarının ardından şahıs çatıdan indirilerek, 112 ekiplerince sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
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