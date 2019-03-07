Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ordu’da heyelan sebebiyle 73 konut tahliye edildi

Ordu’da heyelan sebebiyle 73 konut tahliye edildi

Heyelan bölgesi

Afet Konutları Gesi Forma 

-Valilik ekibinin incelemesi

( ORDU )- ‘Heyelana maruz bölge’ ilan edilen Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi'nde 73 konuttan oluşan 67 bina tahliye edildi ORDU

- Ordu’da geçtiğimiz hafta heyelan meydana gelen Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi ‘afete maruz bölge’ ilan edildi. Bölgede 73 konut tahliye edildi. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1994 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yeni yapılaşmaya yasaklı bölge kararı alındığı belirtilen Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi'nde heyelan aktivitesinin yıllar içerisinde zaman zaman devam ettiği, en son geçen hafta meydana gelen afet sonrası 73 konuttan oluşan 67 binanın etkilendiği belirtildi. Heyelan hareketliliğinin son aylarda hız kazandığı ve geçen hafta can ve mal güvenliğini olumsuz etkileyecek bir durum sergilediği belirtilen açıklamada, bölgenin ‘afete maruz bölge’ kapsamına alındığı açıklandı. Bu sebeple bölgedeki tüm konutların tahliye edildiği kaydedildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Konutları nakil edilecek vatandaşlarımıza valiliğimizce kira yardımı yapılacaktır. Bölgede meydana gelen heyelanların sebebi ve alınacak önlemleri belirlemek üzere AFAD Başkanlığınca jeoteknik çalışma yaptırılacaktır. Afetzede vatandaşlarımız için hak sahipliği çalışması ve uygun yerleşim alanı tespitinden sonra yeni afet konutları inşa edilecektir. Enerji nakil hatlarında meydana gelen deformasyonlar, ilgili kurumlarca giderilmeye başlanmıştır.”
İlgili Foto Galeriler
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
PKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha EdildiPKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı