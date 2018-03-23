Ordu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

-Şehir içinden detaylar

-Enver Yılmaz'ın açıklaması



( ORDU )- Ordu’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için Ordu yollar, miting alanı ve salon gelin gibi süslendi- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz:- “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Ordu’da 17. kez ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” ORDU



- Ordu’da yarın yapılacak AK Parti İl Başkanlığı 6’ncı Olağan Kongresi’ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlıklar tamamlandı. AK Parti Ordu İl Başkanlığı’nın 6’ncı Olağan Kongresi’ne katılmak üzere yarın kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlıklar tamamlandı. Hazırlıklar kapsamında kongrenin yapılacağı Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu adeta gelen gibi süslendi. Salon çevresi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güzergahı da bayrak, flama ve posterlerle donatıldı. Belediye ekipleri de çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak salon dışında düzenlenen alanda vatandaşlara hitap edecek. Mitingin ardından salona geçecek olan Erdoğan, burada partililere seslenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi Ordu’nun 19 ilçesinde büyük bir tanıtım çalışmasıyla duyuruldu. Karadeniz sahil yolunda totem ve reklam tabelalarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi duyurulurken geçeceği güzergahlar da bayrak, flama ve posterlerle donatıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtemel ziyaretine karşı Valilik ve Büyükşehir Belediyesine giden tüm yolları asfaltlayarak yol düzenlemelerini tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı miting yarın saat 15.00’te başlayacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Ordu’da ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.



Başkan Yılmaz, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, 17'nci kez Ordu’ya geleceğini söyledi.



Hem AK Parti İl Başkanlığı hem Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yaklaşık 10 gündür değerli milletvekili ve partili arkadaşlarımızla beraber sadece bu miting için hem teknik anlamda hem de hemşehrilerimizin katılımının sağlanması için elimizden gelen her bütün gayreti gösterdik. Cumhurbaşkanımızın Ordu’ya gelişini sahil yolu boyunca ve şehir ve ilçe merkezleri de olmak üzere billboard, reklam alanları, yerel gazetelerimiz ve televizyonlarımız olmak üzere görsel anlamda duyurduk. Hemşehrilerimizi ilk defa Durugöl’de Kapalı Spor Salonumuzun önünde misafir etmiş olacağız. Havanın yağmurlu olmasına karşı 40 bin yağmurluğumuz hazır. Bur çerçevede Cumhurbaşkanımızı ekibiyle birlikte sayın bakanlarımızı, genel başkan yardımcılarımızı yoğun ve kolektif bir çalışmayla gelişen ve büyüyen Ordumuzda misafir etmiş olacağız” dedi.



