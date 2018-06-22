--OPEC Üyesi ülkelerin petrol bakanlarının OPEC’e gelişleri.

--OPEC 174. Toplantısının başlama öncesi salandan detaylar.

-- Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid el-Falih konuşması.

-- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Sanayi Bakanı Suhail bin Muhammed el Mazrui’nin konuşması.

-- İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene konuşması.

--Salondan detaylar.



( VİYANA ) - OPEC 174. Olağan toplantısı Viyana’da başladı VİYANA



- Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı’nın (OPEC) 174’üncü Olağan Toplantısı, petrol fiyatlarının artmasını sağlayabilmek için yapılan üretim kısıtlamasının uzatılıp uzatılmayacağını görüşmek üzere Viyana'da başladı.

Petrol fiyatlarının hızla düşmesinin üzerine 2016’nın Kasım ayında petrol üretimini kısıtlayarak fiyatları arttırma kararının uzatılıp uzatılmayacağı bugün belli olacak. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Sanayi Bakanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, toplantı öncesi basın mensuplarına verdiği mülakatta, "Basına kapalı gerçekleşecek oturumda, uzmanların yapacağı bilgilendirme doğrultusunda, kaynak girişlerinden ve envanterden bağımsız olarak açık tartışmaların yürütülecek ve herkes için makul bir adım atılması için hareket edilecektir" diyerek petrol piyasasının istikrarını korumak istediklerini açıkladı.

Sözlerine "Ayrım yapmaksızın herkesin güçlü bir şekilde çalışarak, anlaşmayı bir sonraki seviyeye taşımak için ihtiyatla hareket edeceğine inancım tamdır" diyerek devam eden Muhammed el Mazrui petrol piyasalarındaki istikrarın, küresel pazarı da etkilediğini belirtti.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid el-Falih, OPEC dışındaki üretici ülkelerin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "ABD'nin günlük 2 milyon varil üretimi var ve yedek kapasitesi çok yüksek. Ben Suudi Arabistan'ın yedek kapasitesinin 3-4 milyon varil olmasını istemiyorum" diyerek bütün pazarın hep birlikte hareket etmesini istediğini belirtti.

ABD’nin İran’a yaptığı yaptırımlarla ilgili sorulara ise Halid el-Falih "OPEC on yıllardır siyasetin dışında kalmış bir kurum. OPEC’in görevi küresel ekonomik pazara yoğunlaşmaktır" dedi.

Zengene: "OPEC, Trump'tan talimat almaz" İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene de, İran'ın en önemli önceliğinin şu anki petrol üretimini muhafaza ederek ve ülkesinin petrol üretim oranını artırmak olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın OPEC'e yönelik açıklamalarını eleştiren Zengene, "OPEC olarak biz bağımsız bir kurumuz, biz burada Başkan Trump'dan talimat almak için bulunmuyoruz, biz Uluslararası Atom Enerji Ajansı gibi Başkan Trump'tan komut alıp onu uygulayan kurumlardan değiliz" ifadelerini kaydetti.



