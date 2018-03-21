Onur Air Ohrid’e sefer başlattı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- TAV, Onur Air ve ''tatilbudur.com'' ile ortak çalışma sonucu Türkiye'den ilk kez Makedonya'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Ohrid'e 15 Nisan'dan itibaren direkt seferler başlayacak. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Konferans Salonu'nda, İstanbul-Ohrid hattının tanıtımı dolayısıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Ersoy, 2010 yılında devraldıkları Üsküp Havalimanı'nın 36 bin olan yolcu kapasitesinin havayolu şirketleri ve tur operatörlerine yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda yıllık 105 bin yolcuya ulaştığını söyledi.



Türkiye'nin Makedonya'ya en fazla turist gönderen ülke olduğunu ifade eden Ersoy, iki ülke arsında derin tarihi ve kültürel bağlar bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'den Üsküp'e haftada 19 sefer gerçekleştirildiğini Ohrid'e ise hiç sefer yapılmadığını anlatan Ersoy, Onur Air ve tatilbudur.com'un bu girişiminden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ohrid'in tarihi ve doğal dokusuyla UNESCO tarafından koruma altına alınmış bir şehir olduğunu ifade eden Ersoy, Türk turistlerin kendini yabancı hissetmeyeceklerini bu şehirde cazip fiyatlarla tatil imkanı bulabileceğini söyledi.



Ersoy, Türkiye'den vizesiz olarak seyahat edilebilecek olan Ohrid'in Avrupa'nın 4. büyük gölüne sahip olduğunu ve farklı etnik grupların birarada barış içinde yaşadığını sözlerine ekledi. Uçuş yapılmayan yerlere sefer yapmayı çok seviyoruz Onur Air Genel Müdürü Teoman Erel de havayolu şirketi olarak Türkiye'den Ohrid'e ilk kez sefer düzenleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye'nin kültürel mirasının izlerini taşıyan bu şehre tatilbudur. com ile birlikte gelecek turistlere sunulacağını ifade eden Erel, başlangıçta haftada bir olan sefer sayısının gelecek talebe göre arttırılacağını kaydetti.

Türkiye'den Ohrid'e 4 bin turist Tatilbudur.com CEO'su Cenk Angın da şirket olarak 20. yıllarını kutladıklarını belirterek, Onur Air ile olan bu işbirliğinin de bu yıla denk gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Türkiye'den Makedonya'ya en fazla turist getiren tur operatörü olmayı hedeflediklerini ifade eden Angın, Onur Air ile birlikte 4 bin civarında bir Türk turisti Ohrid'e taşımayı planladıklarını belirtti.

Angın, 15 Nisan'da başlayacak ilk uçuşun yoğun ilgi gördüğünü ve 22 haftalık bir tur planlandığını belirterek bir haftalık Ohrid paket fiyatının 249 avrodan başladığını ifade etti.



