Önündeki aracı sollayan motosikletli karşısına çıkan otomobile çarptı

-yaralının ambulansa giderken cep telefonuyla konuşması

-röportaj



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletli ambulansa götürülürken telefonla konuşmaya devam etti. Kaza, Camiatik Mahallesi Başçeşme civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde çarşı merkezi istikametine seyreden Şafak G. (23) yönetimindeki plakasız motosiklet, Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi istikametine seyreden İrfan D. yönetimindeki 59 YU 655 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Şafak G.'nin ambulansa götürülürken cep telefonuyla konuşmayı sürdürmesi dikkat çekti.

