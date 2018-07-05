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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Onların iş yeri sıcaklığı 150 derece

Onların iş yeri sıcaklığı 150 derece

Asfalt dökme işlemi

Rekor Yaz Günleri Lyon 

-Yola asfalt döşeme
-Detaylar

( İZMİR -HD) İZMİR

- İzmir'de termometrelerin 40 dereceye dayandığı bugünlerde, kavurucu sıcaklığı çok daha yakından hissedenler de var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yol işçileri, asfaltın 150 dereceyi aşan sıcaklığıyla mücadele ediyor. Yaz mevsiminin en sıcak zamanlarının yaşandığı, termometrelerin 40 dereceyi aştığı şu günlerde, asfalt işçileri çalışmalarına çok daha ağır koşullarda devam ediyor. Kışın yağışlar nedeniyle yıpranan yollardaki asfalt kaplamaları yenilemek için sıcak yaz günlerinde aralıksız çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi asfalt ekipleri, adeta "yolu tutabilmesi için" gerekli ısı olan 160 dereceye ulaşmış asfalt malzemesiyle birlikte yanıyor. Kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, 140 ile 160 derece arasında değişen asfalt sıcaklığına aldırış etmeden soluksuz ter döküyor. İZBETON Merkez Asfalt plentinden 160 derece sıcaklıkta çıkan asfaltın dökülecek alana kamyonlar vasıtasıyla geldiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Yazın gelmesiyle birlikte asfalt harekatına başladık. İzmir’de 21 serim, 65 yama ekibi ve 54 sathi kaplama ekibiyle yaz aylarındaki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Ekiplerimizi daha da çoğaltacağız” dedi.
Bayındır ve Bergama'da iki yeni şantiyeyi hizmete alarak asfalt ve parke üretiminde rekor kapasiteye ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonuna bu yıl da hızlı bir giriş yaptı. Büyükşehir bu kapsamda, 2018 yılında 2 milyon 200 bin tonluk asfalt serimi hedefliyor.
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