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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Onlarca leylek yağmurun dinmesini belledi...Leyleklerin göç molası havadan görüntülendi

Onlarca leylek yağmurun dinmesini belledi...Leyleklerin göç molası havadan görüntülendi

Belediye yetkilileri

Uttu Yağan Zabıta 

-Çatıdaki leylekler
-Leyleklerin drone görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Ümraniye’de göçe mola verip çatıda beklediler İSTANBUL

- Ümraniye üzerinde göç eden leylek sürüsü, şiddetli yağmur nedeniyle göç yolculuklarına mola vererek binaların çatısında yağmurun dinmesini bekledi. Göçlerine yağmur molası veren leylek sürüsü havadan görüntülendi. Öte yandan leyleklerin molada rahatsız olmaması için Ümraniye Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de leylek nöbeti tuttu. Ümraniye üzerinde göç eden leylek sürüsü, yağan şiddetli yağmur nedeniyle yolculuklarına mola vermek zorunda kaldı. Binaların çatısına konan onlarca leylek yağmurun dinmesini bekledi. Göç yolculuklarına mola veren leyleklerin çatıda beklemesi görenleri mest etti. Öte yandan, Ümraniye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri leyleklerin verdiği molada rahatsız olmamaları için leylek nöbeti tuttu. Zabıta ekipleri, apartmanın etrafında leylekler için hazır bekledi. Göçe yağmur arası vererek çatıda bekleyen leylek sürüsü drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde onlarca leylek çatıda bekliyor. Leyleklerin rahatsız olmamaları için zabıta ekipleri de hazır bekliyor. Leyleklerin çatıda beklediği anlar görenleri mest etti.
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