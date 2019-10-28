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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Onlarca kamyon atıklarını denize boşalttı

Onlarca kamyon atıklarını denize boşalttı

KAMYONLARIN DENİZİ KİRLETME ANI CEP TELEFON GÖRÜNTÜLERİ

( BARTIN ) -- Bartın’da yine aynı manzara BARTIN

Çevre Kirliliği Para Cezası Irak 


- Bartın’ın Amasra ilçesi Tarlaağzı Limanına teknelerden balık yüklemek için gelen kamyonlar atıklarını denize bırakarak çevre kirliliğine neden oldu. Bartın'ın Amasra ilçesinde Karadeniz’e açılan balıkçı teknelerini Tarlaağzı Limanında bekleyen kamyonlar atıklarını limanda denize boşalttı. Kısa süre içerisinde birçok kamyonun yaptığı atık boşaltma işleminin ardından Tarlaağzı Limanında deniz suyunun rengi değişti. Vatandaşlar oluşan manzaraya tepki gösterirken, kamyonların boşaltma yaptığı anı cep telefonlarına kaydetti.
Olayla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılırken, müdürlük teknik personeli tarafından deniz suyundan numune alındı. Bartın’da geçtiğimiz aylarda da Kurucaşile ilçesinde limana yanaşan kamyon atığını denize boşaltmıştı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kamyonun bağlı olduğu firmaya, denize atık su bırakıldığı gerekçesiyle 18 bin 37 liralık idari para cezası kesilmişti. (AY-
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