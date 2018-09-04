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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Onlar İzmir'in gönüllü ateş savaşçısı orman köylüleri

Onlar İzmir'in gönüllü ateş savaşçısı orman köylüleri

Köylülerden detaylar

Orman Yangınları Savaşçı Kızılca Orman Yangını Orman İşçisi 

-Tatbikattan detaylar
-Röportaj

( İZMİR )- Orman yangınını duyduklarında işi gücü bırakıp yangına koşuyorlar- Ekibin çavuşu Mehmet Çoban: "Ormanı korumak vatanı korumaktır" İZMİR

- İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, ormana duyarlılığı bir adım daha ileri götürmüş olan orman köylüleri, köylerinin yakınlarında bir orman yangını çıktığında tarladaki, bahçedeki işlerini bırakıp; çapayı, tırmığı, traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerini alıp yangından yangına koşuyor. Köylülerin bu duyarlılığı ise kritik zamanlarda adeta can suyu gibi. Kemalpaşa ilçesi Yukarıkızılca Mahallesinde, orman köylülerinin ormana ve ağaca duyarlığı dikkat çekiyor. Sayıları 20 kadar olan alev savaşçıları, bir orman yangını duyduğunda tarladaki ve bahçedeki işini bırakıp yangına koşuyor. Kritik zamanlarda kritik müdahaleler yapan vatandaşlar, ellerine aldıkları tırmık, çapak ve traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle yangınlara müdahale ediyor. Orman işçisi olmayan ve tamamen gönüllü olan köylülerin bu duyarlılığına ise İzmir Orman İşletme Müdürlüğü duyarsız kalmadı. Müdürlük, köylülerin bu gönüllülüğüne karşı bir adet su tankerinin yanı sıra yangın işçilerinin giydikleri kıyafet ve botlardan; çapa, tırmık gibi malzemelere kadar ücretsiz olarak dağıttı.
"Ormanı korumak vatanı korumaktır" Ekibin başında ise köyün sayılıp sevilenlerinden 'Mehmet Çavuş' denilen Mehmet Çoban var. Çoban, erken ve hızla müdahale edilemeyen yangınların köylülerini de tehdit edeceğini ifade ederek, "Orman bize oksijen verir, hayat verir yaşam kaynağımızdır. Ormanı korumak vatanı korumaktır" diyor. Ekip çavuşu Çoban, sadece orman yangınları konusunda değil, ormana kötü niyetli insanlardan gelebilecek her türlü olumsuz davranışlara da izin vermediklerini, sıkı takipte olduklarını ve gördükleri şüpheli bir durumu jandarmaya ile Karabel Orman İşletme Şefliği’ne bildirdiklerini sözlerine ekledi. Gerçeği aratmayan tatbikat İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan da, gönüllü ateş savaşçılarını ziyaret ederek, gerçeği aratmayan bir tatbikat yaptı. Tatbikat adeta nefesleri keserken, köylülerin orman işçisi gibi performansı dikkat çekti. Erdal Şahan, Karabel Orman İşletme Şefliği görev alanında çıkan dört adet yangında orman köylülerinden oluşan gönüllü yangın ekibinin kendilerine destek olduğunu önemli fayda sağladığını söyledi.

Şahan, Yukarıkızılca sakinlerinin ağaca ve ormana olan duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, orman teşkilatı ile orman köylüsü arasındaki dayanışmanın güzel bir örneğini burada sergilediklerini belirtti.
(HG-
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