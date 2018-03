Onlar eğitim için Avrupa’yı değil Türkiye’yi seçtiler

-Filistinli Adham Bassam, Endonezyalı Efrilia M. Kusuna ve Kosovalı Egzon Osmani nin'röportaj



- Uluslararası değişim programlarında Filistinli Adham Bassam, Endonezyalı Efrilia M. Kusuna ve Kosovalı Egzon Osmani Avrupayı yerine Türkiye’yi seçtiler. Türkiye, uluslararası değişim programları ile yüzlerce yabancı öğrencinin hedefi olmaya devam ediyor. Öğrenciler, Avrupa dahil diğer birçok ülkeyi seçebilecek durumdayken, Türkiye'ye yöneldiler. Bunun başlıca sebepleri arasında ise, Türkiye’nin bir Müslüman bir toplumunun olması ve misafirperver Türk halkını yakından tanımak istemeleri geliyor. “Türkiye benim ülkemde çok ünlü ve popüler bir ülke” Eğitim amacıyla iki eğitim-öğretim döneminde Türkiye’ye gelen Filistinli Adham Bassam, Türkiye’de kendi istediği ve beklediği hey şeyi bulabildiğini ifade etti.

Bassam, “ilk yarı yılım için buradaydım ve bu benim ikinci yarı yılım. 6 aydır Türkiye’deyim. Burada şimdiki ve gelecek çalışmalarım için çok fırsat buldum. Bu sebeple ben de Türkiye’yi seçtim. 6 aydır Türkiye’de yaşıyorum ve buradaki insanlar çok arkadaş canlısı, yardımsever olduğunu gördüm. Eskişehir ve Türkiye’deki atmosferi seviyorum. Buradaki öğretmenler ve her şey mükemmel. Türkiye benim ülkemde çok ünlü ve popüler bir ülke. Herkes Türkiye’yi biliyor ve ben de Türkiye’de beklediğim her şeyi buldum” şeklinde konuştu.

“Türkiye son zamanlarından çok değişti” Endonezya’dan gelen Efrilia M. Kusuna, Türkiye, kendi ülkeden daha özgür bir topluma sahip olduğunu ve İslam tarihini yakından öğrenmek istediğini ifade ederek, “Kendi kültürümün, ülkemin yanında yeni kültürler tanımak istedim. Bu sebeple batılı bir ülke seçtim. Türkiye hızla kalabalıklaşan bir ülke ve Türkiye’deki her şey son zamanlarda çok değişti. Bu nedenle Türkiye çok ünlü bir ülke. Bu sebeple yeni bir kültürü öğrenmek istedim. Tarihi severim. Türkiye’nin tarihinin öğrenmeyi bekliyorum burada. Özellikle İslam toplumunun ve alakalı konulardaki tarihi öğrenmek istiyorum. Ayrıca Türkiye gibi kalabalık bir ülkedeki zorlu konuları öğrenmek istiyorum” dedi.

"Buradaki insanlar benim ülkemdekilerden daha özgürdür" Efrilia M. Kusuna, sözlerini bu ifadeleriyle devam etti; “Kendi ülkem ve burası arasında 3 tane farklılık gördüm. 1’incisi iklim, 2’ncisi kültür ve 3'üncüsü insanlardır. İklim burada belirgin biçimde Endonezya’dakinden farklıdır. Bu sebeple buranın havasına alışırken zorlandım. Olabildiğince çabuk bir şekilde buraya adapte olmaya çalıştım. Diğer bir farklılık ise kültürdür. Elbette buradaki kültür Endonezya’dakinden farklı. Buradaki insanlar benim ülkemdekilerden daha özgürdür. Bu benim için oldukça ilgi çekici. Sonuncusu ise insanlar. Türkiye, Avrupa ve Asya’nın kesişim noktası. Bu sebeple insanlar çok çeşitli ve hem Avrupa hem de Asya’nın özelliklerini taşıyorlar ve bu da benim için çok ilginç.” “Burada her şey Avrupa standartlarında” Balkan ülkesi Kosova’dan gelen Egzon Osmani ise, "Bence Türkler çok arkadaş canlısı. Daha duygusallar. İnsanlara daha çok saygı gösteriyorlar. Burada gerçekten çok derin bir saygı ve sevgi hakim. Herkes için bu böyle sadece öğrenciler için değil. Öğretmenler ve daha üst düzey okul yöneticileri de böyle. Türkiye okumak için gerçekten çok güzel bir ülkedir. Anadolu Üniversitesi’nin tesislerine ve daha kapsamlı olarak kampüsüne bakarsak gerçekten çok iyi, Avrupa standartlarında. Fırsatlar açısından Avrupa ülkelerindekilerden hiçbir farkı yok. Kütüphanesi çok güzel, yemekhanesi harika kısacası kampüsün her noktası gerçekten çok iyi” diye konuştu.