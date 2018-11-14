Onikişubat Belediyesi’nden İngilizce eğitim atağı

-Sınıfta bulunan belediye çalışanları

-Hanefi Mahçiçek sınıftan detaylar

-Hanemi Mahçiçek röportaj



( KAHRAMANMARAŞ )- Belediye çalışanlarına Expo 2023 için İngilizce öğreniyor KAHRAMANMARAŞ



- Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Çalışma arkadaşlarımıza Expo 2023 için dil öğretimine başladık” dedi.

Onikişubat Belediyesi tarafından organize edilecek olan ‘Expo 2023 Kahramanmaraş’ için belediye bünyesinde görev yapacak çalışanlara dil eğitimi veriliyor. Expo 2023, kentin ekonomisine, kültürüne, turizmine ve tanıtımına önemli katkı sağlayacağını söyleyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 50’ye yakın ülkeden insanların fuara katılacağını ve bunlarla iletişimin önemli olduğunu söyledi.



Mahçiçek, “Expo 2023, Kahramanmaraş’ın ekonomisine, kültürüne, turizmine ve özellikle tanıtımına çok önemli katkı sağlayacaktır. Tabi ki bu projenin gerçekleşmesine Onikişubat Belediyemizin çalışanlarına önemli görevler düşüyor. Dışarıdan gelecek hem projenin yapım aşamasında, hem de proje bittikten sonra oranın işletilmesi esnasında çünkü oraya 50’ye yakın ülkeden firmalar gelip stant açacaklar. Onların yanında onlara yol gösterecek onlara lisan bilen arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. İşte bu bağlamda Onikişubat Belediyesi olarak birimlerimizde çalışan arkadaşlarımıza lisan öğretmek için böyle bir güzel çalışma başlattık. İnanıyorum ki arkadaşlarımız bu projenin yürütülmesinde lisan öğrenerek çok daha verimli hale gelecekler. Bugünkü çalışmaya katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü gönüllü olarak yapılan bir çalışma bu” diye konuştu.

(HLL-

