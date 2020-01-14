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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
ÖNDER’den üniversite öğrencilerine kitap desteği

ÖNDER’den üniversite öğrencilerine kitap desteği

Sunumdan detay görüntüler

Üniversite Sınavları Eğitim Seferberliği Konferans Öğrenciler 

-Öğrenciler
-Milli eğitim müdürü konuşması
-Kitap dağıtımı
-Öder başkanı konuşması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan eğitim seferberliği ile üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ÖNDER İmam Hatipler Derneğinin katkılarıyla kitap yardımı yapıldı.Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen kitap dağıtım törenine Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Müdür Yardımcısı Ali Korkmaz, ÖNDER Hakkari İmam Hatipler Derneği Başkanı Adil Demir, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Hakkari Anadolu Lisesi Müdürü Beybun Gür tarafından başarının yolları ile ilgili bir sunum yaparak, öğrencilere detaylı bilgiler verildi.
Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise, amaçları ve gayelerinin öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olduğunu söyledi.

ÖNDER İmam Hatipler Derneği Başkanı Adil Demir de, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak Hakkari’de 4 yıla aşkındır hizmet verdiklerini söyledi.

Demir, “Derneğimizin en büyük faaliyetlerinden biride LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlerimize ücretsiz kaynak kitap dağıtmasıdır. Biz dernek olarak her yıl ilimize sunmuş olduğumuz kaynak desteğini bu yılda İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ün girişimleri ile devam ettirdik. Müdür Gür’ün büyük çabaları neticesinde bu yılda ÖNDER olarak gençlerimize 3 bin 470 set kitap desteğinde bulunduk. Temennimiz bu desteğimizin gençlerimiz tarafından sarf edecekleri gayretler ile iyi bir lise ve iyi bir üniversiteye yerleşmeleridir” dedi.
Program, üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap dağıtımı ile sona erdi.
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