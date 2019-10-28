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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Önce takip ettiler ardından kafe önünde kurşun yağdırdılar

Önce takip ettiler ardından kafe önünde kurşun yağdırdılar

olay yeri

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı Irak 

-polis ekiplerinin görüntüsü
-ambulanstan görüntü
-kafeden görüntü
-genel detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Beylikdüzü'nde iki şahıs aralarında husumet olan bir kişiyi kafeye girdiği esnada silah ile yaralayarak kaçtı. Olay yerinden husumetlilerini takip ettikleri ileri sürülen motor ile kaçan şahıslar müşterilere de korku dolu anlar yaşattı. Olay, saat 18:00 sıralarında Adnan Kahveci mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki şahıs aralarında husumet bulunan ve daha önce defalarca tartıştıkları ileri sürülen şahısı takip etti. Daha sonra kafe önüne gelen şahsı gören saldırganlar motorlarından inerek kafe önünde silah ile saldırdılar. Kolundan ve bacağından yaralanan şahıs kanlar içinde yerde kalırken, saldırganlar motorla kaçtı. Saldırı sonrası kafede büyük panik yaşandı. Olayı gören vatandaşlar konuyu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı şahsı Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken saldırgan şahısların saldırıda kullandıkları silahı olay yerinde bıraktığı belirlendi. (ÖY-
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